Variant Omicron: le Pakistan n’est plus exempt de la nouvelle souche de Coronavirus

Le nouveau variant de covid-19 détecté en Afrique australe, se propage telle une trainée de poudre un peu partout dans le monde. Signalée dans plusieurs pays, la nouvelle souche de coronavirus a été détectée en Asie du Sud, au Pakistan.

Le ministère de la Santé de la province du Sindh, au Pakistan, a annoncé la présence du variant Omicron au Pakistan. D’après la déclaration du ministère, une femme infectée s’est rendue dans une clinique dans la ville côtière de Karachi (capitale de la province – sud) avec des symptômes liés au coronavirus. L’état de santé de la patiente, non vaccinée, est stable, et elle s’est auto-isolée à domicile”, a expliqué le ministère.

« Omicron est très transmissible, mais aucun décès ou [conditions] graves n’a été signalé dans les rapports récents en provenance d’Afrique du Sud (où la variante a été détectée pour la première fois). Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Nous menons une étude génomique qui prendra un ou deux semaines.”, rassure le ministère.

“Le virus se propage aussi parce que les gens ne sont pas vaccinés. Cette femme n’a pas été vaccinée non plus. Je fais appel à vous pour obtenir la deuxième dose et si vous êtes complètement vacciné, obtenez la dose de rappel. Cela peut vous protéger”, a-t-il expliqué.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que la nouvelle souche de coronavirus identifiée en Afrique du Sud était particulièrement préoccupante et qu’elle avait été baptisée “Omicron”, qui correspond à la 15ᵉ lettre de l’alphabet grec.