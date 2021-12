Variant Omicron: le Maroc referme ses frontières et prolonge l’état d’urgence sanitaire

Réuni ce jeudi 23 décembre à Rabat, les autorités marocaines ont décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire jusqu’au 31 janvier 2022 et ce, dans le cadre des efforts déployés en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Le Maroc a mis fin jeudi au dispositif visant à rapatrier ses ressortissants bloqués à l’étranger et a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier 2022 face à la propagation rapide du nouveau variant Omicron. Lors d’un point de presse tenu, à l’issue des travaux du Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que le conseil a adopté le projet de décret N°2.21.1016, présenté par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, portant prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du Covid-19.

Ce projet de décret vise à prolonger la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du vendredi 31 décembre 2021 à 18H00 au lundi 31 janvier 2022 à 18H00, en vue de garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie liée au Covid-19.

Seuls sont désormais autorisés des vols spéciaux de rapatriement au départ du Maroc, notamment vers la France, soumis au cas par cas à l’approbation des autorités marocaines. Le gouvernement marocain a déjà interdit toutes les célébrations du Nouvel An et rétabli un couvre-feu nocturne, alors que le royaume a enregistré ses premiers cas de contamination dus au variant Omicron.

Sont également bannis, les festivals et les grandes manifestations culturelles et artistiques depuis le début du mois. Ces restrictions frappent de plein fouet l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, un secteur vital pour l’économie du royaume.