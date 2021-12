Valeur des transactions Mobile Money dans l’UEMOA : le Bénin dans le Top 5

Le Bénin occupe la 5 ème place dans le classement des pays en valeur de transactions mobile money dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La Côte d’Ivoire trône à la tête suivie du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali.

Les transactions monétaires dans l’espace UEMOA ont connu une hausse ces dernières années, en raison de la pandémie de coronavirus. D’après les chiffres révélés par l’agenceecofin, au cours de l’année 2020, les 12 établissements de monnaie électronique (EME) agréés et répartis dans 5 pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal), ont effectué des transactions financières via le mobile pour un montant de 34 914,8 milliards FCFA (63 milliards de dollars). « Ce montant est en hausse de 37,1 % par rapport aux 25 470,8 milliards FCFA (45,9 milliards de dollars) réalisés en 2019 », explique la source.

Dans le top 5 du classement publié, la Côte d’Ivoire est le premier pays en terme de valeur des transactions réalisées via le mobile sur la période. Le pays d’Alassane Ouattara qui totalise 7 des 12 établissements de monnaie électronique présents dans l’espace UEMOA, est suivi du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et du Bénin classé en 5è position.

Notons que le dépôt d’argent sur un porte-monnaie, le retrait, le transfert de personne à personne et le transfert intra-UEMOA ont été les 4 services financiers par téléphonie mobile les plus sollicités par les usagers.