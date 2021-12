Sahel: l’armée française neutralise un chef djihadiste au Niger

Le ministère français des Armées a déclaré mardi que les forces françaises de l’Opération Barkhane déployées au Sahel, ont neutralisé Soumana Boura, l’un des principaux responsable du groupe Etat islamique au Niger.

Selon un rapport de Reuters, la France a confirmé que Soumana Boura, un chef djihadiste de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), a été abattu par les éléments de la force Barkhane à travers une frappe aérienne qui a eu lieu le lundi 20 décembre. Dans un communiqué mardi 21 décembre 2021, l’Etat-major a indiqué que l’homme abattu était un des auteurs de l’assassinat de six humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigériens en août 2020 dans le parc de Kouré, revendiqué par le groupe Etat islamique au Sahel (EIGS).

« Le 20 décembre 2021, au Niger, les forces françaises de l’opération Barkhane ont conduit une opération visant un chef de groupe de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Au cours de cette opération, en étroite coordination avec les autorités nigériennes, la Force Barkhane a neutralisé Soumana Boura. Après l’avoir localisé dans une zone sanctuaire de l’EIGS au nord de la ville de Tillabéri, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une frappe aérienne. Un groupe commando a ensuite été héliporté pour reconnaître et fouiller la zone de la frappe » a expliqué l’Etat-major.

L’individu neutralisé est considéré comme un des hauts responsables de l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et est en charge de plusieurs dizaines de combattants actifs de l’EIGS dans la zone de Gober Gourou et de Firo, dans l’ouest du Niger, rapporte France24. Il faisait partie « du commando qui, sur ordre Abou Walid Sahraoui, neutralisé par la Force Barkhane en août 2020, a exécuté froidement 8 personnes, 6 Français et leurs 2 accompagnateurs nigériens, dans le parc de Kouré, au sud-est de Niamey. Il avait filmé l’exécution et en avait assuré la médiatisation », précise l’armée française dans son communiqué.

Le Niger est en proie à une insurrection djihadistes violente venu du Mali voisin et qui continue d’étendre ses tentacules vers d’autres régions du Sahel. Malgré le grand déploiement des forces des pays touchés avec l’appui des forces de l’ONU et également des militaires française de la force Barkhane, la menace persiste et gagne en puissance tant militaire qu’en ressources humaines. La longévité de cette guerre a commencé à frustrer les populations qui estiment que la présence des forces étrangères, surtout françaises, n’est pas pour aider les pays.