Union européenne: une nouvelle pièce de 2 euros en circulation dès le 1er janvier 2022

À l’occasion du début de la présidence française de l’Union européenne, une nouvelle pièce de deux euros sera en circulation. Elle représentera côté face un “chêne et olivier, forme de paix et de sagesse”, a décrit le secrétaire d’État aux affaires européennes Clément Beaune.

À l’occasion de la présidence française de l’UE, Emmanuel Macron et son secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune ont présenté ce jeudi 9 décembre une nouvelle pièce de deux euros.

À la fois dans la “continuité des pièces que nous avons” et dans la “modernité”, elle représentera côté face un “chêne et olivier, forme de paix et de sagesse”, a décrit Clément Beaune. Le côté pile ne change pas, il est commun à tous les autres pays européens. “C’est un symbole qui ne sera pas que commémoratif, la pièce sera mise en circulation”, a-t-il ajouté, et ce à partir du 1er janvier 2022.

“C’est la première fois depuis l’entrée en fonction dans le portefeuille des Français et des Européens des pièces en euro (en 2002, NDLR) que, en France, nous changeons le dessin de cette pièce”, a également souligné Clément Beaune.

La pièce a été frappée à Pessac, en Gironde, et créée par Joaquim Jimenez, le graveur général de la Monnaie de Paris. C’est aussi lui qui avait imaginé l’arbre étoilé de la première pièce de deux euros française.

La présidence française de l’UE sera aussi dotée d’un emblème: les initiales de l’UE habillées des couleurs de la France et des étoiles européennes, avec une “flèche qui consiste à aller de l’avant face aux tentations du repli et parfois du renoncement”. À noter que les billets européens pourront également changer en 2024, comme l’a annoncé lundi 6 décembre la Banque centrale européenne. “Après vingt ans, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches”, a estimé la présidente de l’institution, Christine Largarde.