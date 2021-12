Un jeune garçon sort une arme de poing au lycée et ouvre le feu sur ses camarades

Un jeune garçon a ouvert le feu sur ses camarades dans un lycée du comté d’Oakland, dans le Michigan, au nord de Détroit aux Etats-Unis. Selon les informations, plusieurs écoliers sont morts et d’autres blessés par balle.

Encore une fusillade dans une école aux Etats-Unis. Cette fois, les médias rapportent que l’agresseur présumé, un adolescent de 15 ans, a sorti une arme au sein de son école et a ouvert le feu sur les gens à proximité. Trois apprenants ont été tués dans la fusillade et six autres personnes sont blessées. « Nous avons un tireur présumé en détention avec une arme de poing », a déclaré mardi le sous-shérif du comté d’Oakland, Mike McCabe.

Selon la police de la région, le jeune garçon a agi seul lors de l’attaque du lycée d’Oxford et n’a utilisé qu’une seule arme. D’autres informations indiquent que l’adolescent s’est rendu aux forces de l’ordre sans autre incident. Le FBI aide les forces de l’ordre locales et examine les réseaux sociaux du suspect pour découvrir un motif potentiel.

Pour l’heure, aucune informations n‘a été divulguée sur les raisons de ce massacre et on ne connait pas encore l’identité du tireur. Les forces de police du comté ont procédé à l’évacuation de l’école et les élèves ont retrouvé leurs parents et leurs proches sur un parking voisin. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit aux Etats-Unis. Plusieurs de ces cas se sont produits l’année dernière et aussi cette année. La police a mis à disposition des écoles, des patrouilles permanentes.