Un hélicoptère transportant le chef de l’armée indienne, s’écrase dans le sud du pays

Un hélicoptère transportant le chef d’état-major indien (CDS) le général Bipin Rawat et d’autres responsables de l’armée du pays, s’est écrasé mercredi dans l’Etat du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, ont annoncé des responsables.

Selon un rapport de Xinhua, un hélicoptère de l’armée indienne à bord duquel se trouvaient le patron de l’armée, le général Bipin Rawat et plusieurs autres hauts gradés, s’est écrasé dans la zone de Coonoor du district de Nilgiris, à environ 538 km au sud-ouest de Chennai, la capitale du Tamil Nadu. « Un hélicoptère Mi-17V5 de l’IAF, avec à son bord le général CDS Bipin Rawat, a eu un accident aujourd’hui près de Coonoor, dans le Tamil Nadu », a déclaré l’armée de l’air indienne (IAF) dans un communiqué. Elle a indiqué qu’une « enquête a été ordonnée pour déterminer la cause de l’accident ».

L’armée de l’air indienne a confirmé le crash et également confirmé que le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, son épouse, l’assistant de la défense, les commandos de sécurité et les pilotes de l’IAF étaient à bord de l’hélicoptère. Pour le moment, aucune information n’est encore disponible en ce qui concerne les victimes et surtout le sort du chef d’Etat-major de l’armée.

Selon certains rapports non officiels, des survivants blessés ont été transportés à l’hôpital. Quatre corps ont été retrouvés et trois personnes blessées sauvées du site de l’accident d’hélicoptère, a rapporté PTI citant des sources officielles. On ne sait cependant, pas si le général Bipin Rawat fait partie de blessés ou s’il est décédé dans l’accident. Rawat est le premier chef d’état-major de la défense de l’Inde, un poste que le gouvernement indien a créé en 2019, et est considéré comme proche du Premier ministre Narendra Modi.