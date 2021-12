Un Casque bleu de la Minusma succombe à ses blessures à Dakar

Un casque bleu de la mission des Nations Unies au mali est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital de Dakar, la capitale du Sénégal, a rapporté mercredi, la mission.

Selon un communiqué de presse de la Minusma, sur la mort d’un de ses éléments « le soldat a été grièvement blessé le 22 novembre lorsque le véhicule dans lequel il voyageait de Tessalit à Kidal a heurté un engin explosif improvisé à environ 11 km du camp de la MINUSMA à Tessalit. Il a ensuite été évacué vers Dakar avec deux autres Casques bleus pour recevoir les soins appropriés ». Le communiqué indique que le militaire est décédé de ces blessures.

« Je m’incline devant la mémoire de notre regretté collègue, qui a payé de sa vie la quête de la paix au Mali. Sa mort illustre une fois de plus, et tragiquement, le danger permanent pour le personnel de la Mission et la complexité de l’environnement dans lequel elle opère », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE.

La mission de l’ONU au Mali a été la cible de plusieurs attaques ces derniers jours dans le nord du pays. Il y a quelques jours, des hommes armés ont attaqué un convoi de la mission et tué un civil membre du personnel de l’ONU. Aussi, ont suivi, des explosions contre le camp de la ville de Gao sans faire grand dégât.