Un américain d’origine camerounaise extradé vers les États-Unis pour purger une peine de 80 ans

Ebong Aloysius Tilong faisait partie des fugitifs les plus recherchés par le FBI. L’américain d’origine camerounaise, reconnu coupable de fraude fiscale a été appréhendé au Cameroun puis extradé aux États-Unis pour purger sa peine de 80 ans de prison, prononcée à son encontre cette même année.

En novembre 2016, Ebong Aloysius Tilong, 57 ans, de Sugar Land, au Texas, et sa femme, Marie Neba, ont été jugés pour fraude fiscale, blanchiment d’argent et d’avoir créé une société écran et une autre fictive. En août 2017, le tribunal avait requis 75 ans de prison à Neba. Mais, après la programmation de la condamnation le 13 octobre 2017, Tilong a retiré son bracelet électronique de la cheville qui surveillait sa localisation et n’a pas répondu aux appels téléphoniques du tribunal de district des États-Unis. Il ne s’est donc pas présenté au Tribunal pour sa condamnation.

Le 8 décembre 2017, le tribunal de district des États-Unis a condamné Tilong par contumace à 80 ans de prison pour son rôle dans les systèmes de fraude Medicare et fiscale. Après sa fuite, le FBI Houston Field Office a localisé Tilong au Cameroun, et a travaillé en collaboration avec l’attaché juridique du FBI à Abuja, au Nigeria, le Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG), l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Fraud Section, et le bureau du président de la République du Cameroun pour assurer la capture de Tilong.

L’institution fédérale de la police judiciaire américaine avait offert une récompense de 10 000 $ ( près de 6 millions f CFA) pour toute information permettant de localiser et d’arrêter le fugitif Ebong Aloysius Tilong. Sa photo faisait la Une du site internet du FBI.

En janvier 2019, la police nationale du Cameroun a arrêté Tilong. C’est ainsi que Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a autorisé son extradition. Dans la foulée, une équipe de Commandos Américains l’a appréhendé et escorté vers les États Unis le 10 décembre 2021 où il purgera sa peine.