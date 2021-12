Ukraine – Armes, sécurité: les Etats-Unis et la Russie s’accordent pour négocier en janvier 2022

La Maison Blanche a annoncé ce mardi, un sommet prévu en janvier 2022 entre les Etats-Unis et la Russie. Il s’agira pour les deux puissances mondiales de discuter des tensions à l’Est de l’Ukraine et de la sécurité en Europe.

« Le 10 janvier sera le jour principal des consultations bilatérales russo-américaines » prévues à Genève, a déclaré mardi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov à l’agence Tass, estimant qu’un accord ne sera pas trouvé en « un seul jour ». D’autres sources rapportent que les négociations du 10 seraient suivies le 12 janvier, d’un rendez-vous OTAN-Russie. Le 13 janvier est prévu un round de discussions au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), fondée durant la Guerre froide pour favoriser le dialogue Est-Ouest, précisent les mêmes sources.

« Quand on va s’asseoir pour discuter, la Russie pourra mettre ses inquiétudes sur la table et nous mettrons les nôtres sur la table, notamment les activités de la Russie », a indiqué le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis. Cependant, avant même l’entame des discussions, la Russie a exclu toute « concession », affirmant qu’elle est « dans une position de fermeté pour ce qui concerne la défense de (ses) intérêts ».

Les échanges annoncés, devront aboutir à une désescalade des tensions autour de l’Ukraine, Kiev et ses alliés occidentaux qui accusent Moscou d’avoir massé des dizaines de milliers de militaires à sa frontière en prévision d’une possible invasion. Des allégations que Moscou rejette et réclame des « garanties de sécurité », en particulier l’engagement de l’Otan à ne pas s’élargir en ex-URSS, notamment à l’Ukraine.