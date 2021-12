Turquie: de vifs débats sur le budget 2022 tournent au pugilat entre députés (Vidéo)

Une bagarre massive a éclaté au parlement turc lors d’un débat intense sur le budget. Des dizaines de législateurs du parti du président Recep Tayyip Erdogan et du principal parti d’opposition se sont poussés et se sont tirés dessus dans l’hémicycle.

Lors des discussions sur le budget 2022, un débat a tourné au pugilat au Parlement turc. La bagarre a éclaté après qu’un député de l’opposition a demandé au ministre turc de l’Intérieur pourquoi il avait utilisé l’avion d’un homme d’affaires soupçonné de blanchiment d’argent et actuellement emprisonné en Autriche – ce qui a provoqué une bagarre générale.

Au cours des entretiens, Erkan Aydın, membre du principal parti d’opposition du Parti républicain du peuple (CHP), a interrogé le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu sur ses liens présumés avec cet homme d’affaires turc actuellement arrêté en Autriche pour des accusations portées à la fois par la Turquie et les États-Unis, notamment corruption et fraude. La question a déclenché la colère du ministre, et il a qualifié le député de menteur et d’escroc, provoquant un échange verbal houleux entre les deux.

Meclis'te Soylu ile CHP'li vekiller arasında gerginlik: Ortalık karıştı, AKP'li vekiller CHP'li vekillere saldırdı



CHP'li vekiller Meclis'te Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı için tepki gösterince Soylu 'hesap vereceksiniz' diyerek vekilleri tehdit etti.

Malgré l’ingérence du chef adjoint de la faction du CHP, les tensions sont rapidement devenues vives et il ne fallut pas longtemps avant que la guerre des mots ne se transforme en une bagarre entre les députés du CHP et ceux du Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan.

Ce n’est pas le premier incident de ce type, cependant, puisque le parlement turc est souvent devenu une arène de bagarres entre les législateurs. Le mois dernier, deux députés se sont engagés dans un vol lors d’une session parlementaire à cause d’insultes personnelles qui ont vu les deux opposants s’appeler « les terroristes. » En mars, une bagarre beaucoup plus intense a éclaté, au cours de laquelle certains législateurs ont même grimpé sur leur bureau pour lancer des coups de poing, après qu’un député de l’opposition ait critiqué Erdogan. En 2017, les pourparlers budgétaires ont vu plusieurs jours de bagarres consécutives.