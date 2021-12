Tunisie: le président Kaïs Saïed annonce la tenue des législatives anticipées pour décembre 2022

Alors que le prochain scrutin était prévu pour 2024, le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé dans son allocution du 13 décembre, la tenue d’élections législatives anticipées pour le 17 décembre 2022.

« Les travaux du Parlement demeureront suspendus jusqu’à l’organisation de nouvelles élections », le 17 décembre 2022″, a déclaré le président Kaïs Saïed dans son discours depuis le Palais de Carthage. Il a également indiqué qu’une réforme de la Constitution sera élaborée après une consultation organisée en ligne à partir de janvier. « D’autres consultations directes auront lieu dans toutes les délégations de la Tunisie. Cette opération continuera jusqu’au 20 mars 2022 (Fête de l’indépendance)« , a-t-il précisé.

Dans son allocution le chef de l’Etat a indiqué qu’une commission, dont les membres et les prérogatives seront fixés ultérieurement, sera chargée de réunir les propositions et les idées avant juin 2022″, affirmant que « des projets de réformes constitutionnelles et autres réformes seront présentés le 25 juillet 2022 ».

En pleine crise socio-économique et sanitaire et après des mois de blocage politique, Kaïs Saïed, élu au suffrage universel fin 2019, avait invoqué le 25 juillet un « péril imminent » pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.