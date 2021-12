Tunisie: l’ancien président Moncef Marzouki promet de renverser le régime en place

Alors qu’un tribunal l’a condamné dans son pays, l’ancien président tunisien en exil en France, Moncef Marzouki, a promis de rentrer en Tunisie, et de renverser le régime en place dirigé par Kais Saied.

« Je vais bientôt rentrer chez moi en Tunisie et renverser le régime en place », a promis jeudi l’ancien président tunisien, Moncef Marzouki. « J’attends un signal des militants en Tunisie pour décider de la date de mon retour à Tunis », a déclaré sur Twitter Marzouki, qui réside actuellement dans la capitale française, Paris. Cette déclaration intervient après qu’il a écopé de quatre ans de prison à la suite d’une condamnation pour « atteinte à la sécurité extérieure de l’Etat ».

L’homme politique a toujours critiqué le président en place Kais Saied et mis en doute sa capacité de diriger démocratiquement le pays. Il avait qualifié Saied de dictateur stagiaire après que ce dernier a pris des mesures, le 25 juillet, suspendant le parlement, limogeant le gouvernement et plusieurs gouverneurs et s’accaparant de la plupart des pouvoirs du pays.

Selon les informations, Marzouki aurait appelé à manifester contre les mesures prises par le président tunisien. Les vœux de l’ancien président sont intervenus après les récents appels d’hommes politiques tunisiens contre son extradition. De nombreux politiciens s’inquiètent de la décision unilatérale de Marzouki de retourner en Tunisie, en particulier avec les graves accusations portées contre lui par le régime tunisien au pouvoir, et le soutien des pays arabes aux mesures de Saied.