Transport aérien au Bénin: l’Etat va devenir actionnaire de Bénin Airlines (Ex Air Taxi Bénin)

En Conseil des ministres du mercredi 15 décembre 2021, le gouvernement a adopté plusieurs décrets dont celui portant prise de participation de l’Etat dans le capital social de la Société Bénin Airlines (Ex Air Taxi Bénin).

L’Etat va devenir actionnaire de la Société Bénin Airlines. De sources concordantes, la participation de l’Etat dans le capital de cette Société est estimée à 30%. Le promoteur privé va donc garder les 70% du capital.

Cette participation de l’Etat permettra à Bénin Airlines de renforcer ses services et offres, qui jusque-là sont essentiellement concentrés sur des lignes nationales. Selon Econfin, l’objectif est « d’acquérir au profit du transporteur de nouveaux aéronefs moyens courriers pour lancer des vols sous régionaux ».

En décidant d’engager l’Etat dans le capital de la Société Bénin Airlines, le gouvernement reste dans la logique de révolutionner le transport aérien au Bénin. Cette révolution est déjà assez visible à travers les travaux de rénovation engagé au niveau de l’aéroport International Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou.

La compagnie Bénin Airlines a été créée en 2013 et a obtenu son agrément en 2014. Elle a par la suite obtenu son permis exploitation en juin 2015. Les services et offres de la Société ont été véritablement portés à la connaissance du grand public à l’occasion du lancement des vols réguliers (Cotonou-Parakou) le 1er juin 2018. Dans ce cadre, Bénin Airlines (Ex Air Taxi Bénin) a mis à disposition de ses passagers, un aéronef cessna Caravan de douze places, de dernière génération, maintenu aux normes de l’OACI par un organisme de maintenance certifié.