Traitement de la Covid-19: une thèse de doctorat en médecine confirme l’efficacité de l’Apivirine

« Étude de la tolérance, de la sécurité et de l’efficacité de l’Apivirine chez des patients adultes atteints de la maladie à COVID19 sans signes de gravité », c’est le thème d’une thèse de Doctorat en médecine (Diplôme d’Etat), soutenu par l’étudiant Daouda Ouédraogo, mercredi 08 décembre 2021, à la faculté de médecine de l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, Burkina Faso.

Ce n’est pas au Bénin, mais au Burkina Faso qu’une thèse de doctorat en médecine a analysé l’efficacité de l’Apivirine du compatriote béninois Valentin Agon. Et c’est avec la mention « Très honorable, avec la félicitation du Jury » que s’est soldé avec brio la thèse de doctorat de Daouda OUEDRAOGO, qui a été promu au grade de docteur en médecine, mercredi 8 décembre 2021.

Sous le thème « Étude de la tolérance, de la sécurité et de l’efficacité de l’Apivirine chez des patients adultes atteints de la maladie à COVID19 sans signes de gravité », Daouda OUEDRAOGO a présenté les résultats de ses recherches sur l’efficacité de l’Apivirine. Il s’est agi d’une étude clinique ouverte de phase II, qui a concerné quarante-cinq (45) patients déclarés positifs à la Covid-19 sans signe de gravité et ayant signé un consentement éclairé. Dans ses recherches, Daouda OUEDRAOGO a évalué et déterminé l’efficacité du phytomédicament Apivirine et son acceptabilité chez des patients adultes atteints de la maladie à covid-19 sans signe de gravité. Il a indiqué que le schéma thérapeutique était de 3 gélules toutes les 6 heures.

Pour ces 45 patients concernés par cette étude, les signes cliniques à l’inclusion étaient en majorité la toux, l’asthénie, les céphalées, l’anosmie et la dyspnée. Après 04 jours de traitement, le cumul du taux de guérison virologique était de 33,33%. A 7 jours, le taux était à 48,89%, et de 86,67% après 14 jours de traitement. Au 15e jour de traitement, ce taux cumulé de guérison était de 93,33%. La guérison clinique était à 100% après 7 jours de traitement. Aucun effet indésirable grave n’a été notifié.

Devant un jury présidé par Pr. Joseph Drabo, l’impétrant a conclu que le phytomédicament Apivirine a été accepté et toléré par les patients, et que son efficacité reste à prouver sur un plus grand échantillon.