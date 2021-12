Tornades destructrices aux États-Unis: Joe Biden évoque « une tragédie inimaginable »

Le président américain a réagi ce samedi 11 décembre aux tornades qui ont dévasté une partie du centre-est des États-Unis. Ces tornades qui ont fait plus de 70 morts sont une « tragédie inimaginable », a déclaré samedi Joe Biden.

Les tornades qui ont fait des dizaines de morts dans le centre des Etats-Unis sont une « tragédie inimaginable », a déclaré samedi Joe Biden. Le président américain a précisé sur Twitter qu’il avait été tenu au courant des derniers développements sur le terrain. « Nous travaillons avec les gouverneurs (des Etats) pour nous assurer que nous avons ce qui est nécessaire pour la recherche des survivants », a-t-il ajouté.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.