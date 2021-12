Togo: le Parlement approuve le budget de l’Etat exercice 2022 en hausse

Les députés togolais ont approuvé mardi, le budget de l’Etat exercice 2022. Contrairement au budget de 2021, on note une hause de 4,5% pour le nouveau budget qui, selon l’Etat, est basé sur le social.

Un peu plus d’un mois après son adoption par le gouvernement, le budget de l’Etat, exercice 2022 est définitivement adoubé par le Parlement. Les parlementaires togolais ont approuvé mardi, après plus de 11h de débats à l’hémicycle, le projet soumis à leur examen.

Élaboré sous forme de programme et fortement orienté vers le social, ce budget enregistre une légère hausse par rapport aux prévisions gouvernementales, s’établissant désormais à 1779,2 milliards FCFA, contre les 1760 projetés. Il servira, a souligné le ministre de l’économie et des finances, à poursuivre la transformation structurelle de l’économie nationale à travers le financement des projets prioritaires, notamment dans les secteurs de la santé, l’éducation, les transports, la sécurité, l’économie, la pêche, l’agriculture, l’économie numérique, le commerce et les industries. D’autres secteurs comme la justice, les loisirs et le sport seront également pris en compte.

“Le gouvernement a désormais les cartes en main pour la mise en œuvre de sa feuille de route en 2022”, a estimé la présidente de l’Assemblée nationale. « Cette loi de finances que nous avons adopté est une loi budgétaire de la résilience et de la confiance en l’avenir. Avec ce budget, l’État envoie un message d’espoir à l’ensemble de nos concitoyens. Oui, nous sommes capables de retrouver la trajectoire exigeante et stimulante qui permettra au Togo de franchir une nouvelle étape de son développement durable », a-t-elle ajouté.