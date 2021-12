Togo: le Parlement acte la création de la Société de télédiffusion (TDT)

L’Assemblée Nationale du Togo a validé mercredi, la création de la Société de télédiffusion du Togo (TDT). La TDT est un opérateur public de diffusion de la télévision numérique terrestre qui a pour objet d’assurer la diffusion en mode numérique des programmes de radios et de télévisions publiques et privées en République togolaise.

Au Togo, le basculement vers la télévision numérique terrestre (TNT) se concrétise. Le gouvernement, réuni mercredi en conseil des ministres, a acté via l’adoption d’un décret, la création de la Société de télédiffusion du Togo (TDT).

L’entité, dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont également précisés, sera l’opérateur public de diffusion de la TNT, et aura pour mission d’assurer la diffusion en mode numérique des programmes de radios et de télévisions publiques et privées en République togolaise. Pour l’exécutif, il était surtout nécessaire de séparer les activités d’édition (production de contenu audiovisuel) réservées à tout opérateur public ou privé, des activités de diffusion qui restent sous le contrôle de l’Etat.

Il y a deux ans, le Parlement avait doté le pays d’un cadre juridique adapté dans ce sens, qu’il permettrait aux radiodiffuseurs télévisuels, publics comme privés, d’évoluer dans un environnement propice.

En rappel, la TNT est une évolution technique qui se substitue à la télévision analogique terrestre. Elle permet non seulement de réduire l’occupation du spectre électromagnétique grâce à l’utilisation de modulations plus efficaces, mais également d’obtenir une meilleure qualité d’image, tout en réduisant les coûts d’exploitation.