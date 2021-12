Togo-Guinée: Mamadi Doumbaya dépêche un émissaire à Lomé

Le président de la transition guinéenne, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a envoyé vendredi, un émissaire au Togo. L’envoyé spécial du patron de la junte a exposé à Faure Gnassingbe l’évolution paisible de la situation en Guinée et des progrès réalisés dans la marche vers la refondation du pays.

Le Premier ministre de la transition en Guinée, Mohamed Béavogui, a effectué vendredi à la tête d’une délégation, un déplacement au Togo. L’officiel guinéen, porteur d’un message du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a été reçu par le Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé.

Au centre des échanges, le point de l’évolution de la situation sociopolitique dans le pays, trois mois après le départ de l’ancien président Alpha Condé, et les conseils du Togo. “J’ai transmis un message du Président Mamadi Doumbouya à son homologue Faure Essozimna Gnassingbé. C’est un message fraternel qui informe de l’évolution paisible de la situation en Guinée et des progrès réalisés dans la marche vers la refondation du pays”, a expliqué le responsable à l’issue de l’entretien.

En rappel, quelques jours après le putsch qui a renversé le président Alpha Condé, le leader togolais et ses pairs de la sous-région se sont réunis en sommet extraordinaire sur le dossier et o pris des sanctions contre la Guinée. Ce dimanche, ils sont de nouveau en conclave à Abuja, au Nigéria, pour le compte de la 60è session ordinaire de la CEDEAO. Ils vont examiner la situation au Mali et en Guinée pour prendre de nouvelles décisions.