Terrorisme: « les capacités de l’armée béninoise seront considérablement renforcées », Patrice Talon

Alors que le Bénin a subi plusieurs attaques terroristes dans la partie nord de son territoire à la Frontière avec le Burkina Faso, le président de la république Patrice Talon a annoncé que l’armée sera encore renforcée avec de nouveaux investissements.

Le président béninois s’est adressé à ses compatriotes sur l’état se la nation et dans son intervention, il a évoqué la question de la sécurité qui constitue un des défis majeurs à relever pour le gouvernement. Le président a assuré que face à la recrudescence des attaques terroristes dans le pays voisins, son équipe a pris les dispositions nécessaires pour mettre les forces de défense et de sécurité en capacité à défendre le territoire.

Les différentes attaques survenues dans le pays, « au delà de troubler notre quiétude, nous rappellent d’avantage notre obligation collective de préserver l’intégrité du territoire, l’unité nationale et l’harmonie qui nous caractérise malgré les désaccords sporadiques inhérent à la vie en communauté », a indiqué Talon. Il a déclaré que « nous serons à l’avenir encore plus déterminé et plus vigilent. A cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologique ».

« Les capacités de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d’assurer la protection optimale du pays tout entier de sorte que même dans leurs propres rangs, il n’y ait plus d’autre victimes », a martelé Patrice Talon. Il a également souligné que « la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte ».

Il va sans dire que le gouvernement béninois a pris la mesure des choses en matière de menace terroriste et a mis en place tout ce qui est nécessaire pour prévenir et endiguer toute velléité djihadiste sur le territoire. Notons que deux éléments des forces armées du Bénin ont péri lors des dernières attaques enregistrées dans le pays. Le président avait, en premier lieu, présenté ses condoléances aux familles des victimes et le soutien total de son équipe aux militaires.