Terrorisme: «le Niger a besoin de l’expérience et du soutien de la Turquie» (Premier ministre)

Le Premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou a indiqué que son pays a besoin de l’expertise de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. Il a aussi souligné le fait que le pays sahélien d’Afrique a besoin du soutien en équipement d’Ankara.

En marge du troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique à Istanbul la semaine dernière, le Premier ministre nigérien a plaidé pour son pays en termes d’aide à la lutte contre le terrorisme. Le Niger est en proie à une insurrection djihadiste venue du Mali voisin qui entache la sécurité du pays. Ouhoumoudou Mahamadou a indiqué que la coopération entre la Turquie et le Niger est multidimensionnelle, mais a mis un accent particulier sur la sécurité.

« La sécurité, l’agriculture et l’industrie sont au premier plan de ces domaines de coopération. Il peut également y avoir une opportunité de zone franche pour les entreprises turques dans le domaine de l’industrie. Si nous souhaitons diversifier les domaines de coopération, nous poursuivons notre coopération dans les domaines de l’éducation, la santé et l’aide humanitaire », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le ministre a évoqué le besoin du soutien turc en matière d’expérience et de matériel. « En plus du partage de renseignements et de stratégies, le soutien en équipements est également important. La Turquie est loin devant le Niger en termes d’équipements militaires, d’aviation et de véhicules aériens sans pilote. La Turquie peut contribuer à la lutte du Niger contre le terrorisme dans de nombreux domaines », a-t-il souligné.