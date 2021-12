Terrorisme: « La lutte ne se fait pas à coup de déclarations médiatiques », Wilfried Houngbédji

Le secrétaire général adjoint et porte-parole du Gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji était ce vendredi 10 Décembre au siège de l’Office nationale d’imprimerie et de presse (Onip) dans le cadre de sa rencontre hebdomadaire avec la presse. Plusieurs sujets brûlants de l’actualité ont été abordés dont celui relatif aux attaques djihadistes au Nord du Bénin.

Répondant aux appels qui fusent de tous parts demandant au gouvernement de fédérer l’énergie de tout le peuple pour faire bloc contre ces terroristes, le porte parole du gouvernement estime que l’Exécutif a sa stratégie bien précise en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme.

« Le gouvernement du Bénin a toujours considéré que la lutte contre ce phénomène ne se fait pas à coup de déclarations médiatiques. Il faut être efficace là où il faut », a fait savoir le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Selon lui, le gouvernement béninois a tenu compte des menaces dans la sous-région et les tentatives d’exportation du phénomène du djihadisme au pays du golfe, et avait déjà pris en amont certaines dispositions qui nous ont notamment permis d’éviter beaucoup d’autres situations avant, rassure Léandre Wilfried Houngbédji.

Déjà trois attaques annoncées en l’espace de quelques semaines…

La région de Porga et de Banikoara ont été le théâtre de deux attaques djihadistes. La première s’est déroulée dans la matinée du mardi 30 novembre 2021 et la seconde dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021. De sources sécuritaires, pour le moment le bilan fait état d’au moins 04 morts (dont 2 dans le rang des forces armées béninoises) et quelques blessés. Les militaires blessés sont transportés à l’hôpital pour des soins.

En début du mois de novembre, une autre attaque terroriste avait été déjà signalée à Porga dans la commune de Matéri. Mais le Préfet de l’Atacora avait démenti l’information. Selon ses explications, cette attaque avait été perpétrée hors des frontières béninoises.

Mais le vendredi 10 Décembre dernier, une nouvelle attaque est attribuée aux djihadistes à Porga. Les terroristes selon les informations ont placé une mine sur laquelle le véhicule militaire blindé des forces armées béninoises a explosé. Le bilan fait état de quatre blessés dans le rang des militaires.