Terrorisme au Bénin et au Sahel: la Vice-présidente, Mariam Chabi Talata, lance un appel à la CEDEAO

La vice-présidente de la République du Bénin Mariam Chabi Talata a appelé dimanche 12 décembre, lors de la session ordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les chefs d’Etat et Gouverneurs des pays membres, à fédérer les efforts contre le terrorisme, un mal qui se généralise.

La 60è session ordinaire de la CEDEAO a connu la participation du Bénin qui a été représenté par sa vice-présidente Mariam Chabi Talata à Abuja, au Nigéria, le dimanche 12 décembre 2021. Dans son discours, l’autorité béninoise s’est focalisée sur la situation politique au Mali et en Guinée, les défis sécuritaires de la sous-région, la crise sanitaire due à la Covid-19 et la relance de l’économie communautaire.

La vice-présidente du Bénin, a conditionné le retour du Mali et de la Guinée au sein de la CEDEAO à la tenue d’élections, devant permettre un retour à l’ordre constitutionnel dans ces pays. Evoquant la menace terrorisme dans la sous-région, Mariam Chabi Talata a mis un accent particulier sur la recrudescence des attaques terroristes au Sahel et désormais aux portes des pays côtiers, comme en donnent la preuve, les attaques en Côte d’Ivoire, au Togo et récemment au Bénin.

Ainsi, elle a appelé les chefs d’Etat et Gouverneurs des pays membres de la CEDEAO « à une mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme, en citant en exemple le récent exercice conjoint de patrouille maritime dans la zone E, entre le Togo, le Nigéria et le Bénin. Un exercice qui vise à assurer la sûreté et la sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée ».

De fin novembre au début décembre, le Bénin a subi deux incursions djihadistes dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan fait état de 5 personnes tuées, dont deux dans le camp de l’armée béninoise et plusieurs blessés. L’un des véhicules de l’armée béninoise a également sauté sur une mine dans la semaine dernière. En absence d’un bilan officiel, les sources locales évoquent des blessés dans le rang de l’armée béninoise.