Tension entre l’Ukraine et la Russie: Erdogan propose sa médiation

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est prêt à entamer une mission de bons offices pour régler la montée de la tension entre la Russie et l’Ukraine. Il l’a fait savoir lors de sa rencontre avec la presse, après son retour de Qatar.

La tension entre la Russie et l’Ukraine draine de foule. L’Union Européenne et les Etats-Unis brandissent, à ne point en finir, des menaces contre la Russie. De sources officielles ukrainiennes, Moscou envisagerait de lancer une attaque contre l’Ukraine en janvier 2022. Cette offensive, si elle venait à être exécutée, couterait chère à la Russie, d’après les soutiens de l’Ukraine. Mais comme à son habitude, Vladimir Poutine se contente de pousser ses pions et de faire avancer sa troupe, même-ci, le déclic d’une guerre aux ramifications multiples peine à se révéler.

En cette période où l’occident redoute fortement une invasion de l’Ukraine par la Russie, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, proche de Vladimir Poutine, a proposé sa médiation pour réduire la tension entre la Russie et l’Ukraine. Le président turc a déclaré qu’Ankara suivait de près les répercussions de la tension entre la Russie et l’Ukraine, exprimant son espoir que l’escalade entre les deux parties sera réduite dès que possible.

Erdogan n’est pas le seul à vouloir une issue pacifique à la tension diplomatique en Ukraine. Face à la montée des tensions à la frontière ukrainienne, Emmanuel Macron va discuter avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine “dans les prochains jours”, afin d’éviter une escalade militaire en Ukraine, a annoncé mardi l’Elysée.