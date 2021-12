Tchad-Cameroun: les présidents Biya et Mahamat discutent du raffermissement des liens coopératifs

Le président camerounais Paul Biya et son homologue tchadien Mahamat Idriss Deby, ont eu un entretien téléphonique ce mercredi. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale.

« J’ai reçu ce matin un appel téléphonique de Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République sœur et voisine du Cameroun. Nous avons discuté du raffermissement de nos liens historiques d’amitié et de coopération », a déclaré le président tchadien Mahamat Idriss Deby.

Aussi, le président camerounais m’a transmis au nom du gouvernement, du peuple et au sien propre les remerciements du Cameroun pour l’accueil, l’hospitalité et la solidarité du Tchad vis-à-vis de l’afflux des réfugiés camerounais qui ont fui les récents affrontements intercommunautaires pour se réfugier au Tchad, ajoute le dirigeant tchadien.

Le Cameroun et le Tchad ont, sous Idriss Deby, entretenu des relations de coopération fructueuses sur le plan économique et militaire. Arrivé au pouvoir, Mahamat Idriss Deby a maintenu l’amitié avec le dirigeant camerounais Paul Biya. Le président de la transition tchadien vise à renforcer la coopération et diversifier les relations entre les deux pays.