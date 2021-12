 » Ta libération s’impose au terme du procès très attendu de ce jour », Eric Houndété à Aïvo

Le président du parti « Les Démocrates » apporte son soutien au professeur Joël Aïvo dont le procès s’ouvre ce lundi 06 Décembre 2021 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Pour l’ancien vice-président de l’assemblée national, il n’y aura pas de preuve contre le candidat recallé du FRD.

Dans un post sur sa Page Facebook, le président des démocrates, Eric Houndété apporte son soutien, au constitutionnaliste Joël Aïvo qui est depuis ce matin devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

« Cher Joël, tu as dit 5 ans c’est 5ans. Je l’ai dit aussi. Accusé de complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux, tu as été éloigné de tes enfants, de ton épouse, de tes parents, de tes collègues, de tes étudiants et de tes amis politiques depuis le 15 Avril 2021″, rappelle l’ancien député dans son post.

Eric Houndété reste néanmoins convaincu d’une chose: la libération de Joël Aïvo. Car selon lui, il n’y a aucune preuve pour le condamner à une peine privative de liberté. « La preuve est la rançon du droit, dit la maxime. Convaincu qu’il n’y aura pas de preuves matérielles irréfutables, ta libération s’impose au terme du procès très attendu de ce jour« , lit-on dans le post du président des démocrates.

Interpellé et poursuivi pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la constitutionnaliste Joël Aïvo est depuis ce matin à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) où son procès s’ouvre ce lundi.