Sommet Turquie-Afrique: Paul Kagamé à Istanbul

Le président rwandais, Paul Kagamé est déjà à Istanbul, la capitale turque, pour le nouveau sommet Turquie-Afrique qui vise à renforcer la percée de la Turquie sur le continent africain.

Une quarantaine de hauts responsables africains, dont treize chefs d’Etat et deux premiers ministres, sont attendus à Istanbul pour prendre part au 3e sommet Turquie-Afrique, vendredi et samedi. Très attendu, le chef d’Etat rwandais Paul Kagamé est arrivé ce vendredi, à Istanbul et a rejoint ses homologues de la sous-région. Ensemble, ils doivent discuter du renforcement de la coopération sur les fronts économique, sécuritaire et culturel mise en place ces dernières années par Ankara.

Le sommet devrait ouvrir une nouvelle étape dans les relations de la Turquie avec l’Union africaine et les pays africains, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

La Turquie a fait une percée sur le continent africain ces dernières années en matière de coopération diplomatique. Le nombre d’ambassades turques en Afrique est passé de 12 en 2002 au chiffre actuel de 43, tandis que le nombre d’ambassades africaines à Ankara est passé de 10 en 2008 à 37 en 2021. Les éditions précédentes du sommet du partenariat ont eu lieu en 2008 et 2014, à Istanbul et Malabo, en Guinée équatoriale, respectivement.