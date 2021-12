Sommet Turquie-Afrique: Erdogan veut une place pour le continent au Conseil de sécurité de l’ONU

La Turquie a pris l’engagement de consolider les relations avec l’Afrique en mettant l’accent sur les liens profonds qui remontent au XIXe siècle avec le continent, a indiqué le président Recep Tayyip Erdogan lors du sommet Turquie-Afrique samedi.

Erdogan a pris la parole lors de la cérémonie organisée pour des dignitaires étrangers le dernier jour du troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique à Istanbul, pour rassurer sur les bases de la coopération entre son pays et ceux africains. « Notre coopération est basée sur l’égalité, pas sur l’impérialisme ou l’orientalisme », a indiqué le président turc.

Dans ses propos, le chef de l’Etat turc a évoqué l’éventualité d’une alliance entre l’Afrique et son pays afin de mener le combat pour une place africaine au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) à l’avenir. « Il y a 1,3 milliard de personnes qui vivent en Afrique et ce continent n’est pas représenté au CSNU, c’est un énorme flagrant d’injustice », martèle Erdogan soulignant que « le monde est plus grand que cinq ».

Le président a également mis l’accent sur la coopération économique notamment le commerce entre le continent et la Turquie. « Notre commerce avec l’Afrique s’élevait à 5,4 milliards de dollars en 2020 et les investissements pour cette année s’élèvent à 6 milliards de dollars », ajoutant que les entreprises turques emploient actuellement environ 25 000 Africains sur tout le continent. Plusieurs autres secteurs ont été abordés lors de cette réunion de haut rang.