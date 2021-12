Sommet Turquie-Afrique: Buhari appelle à un soutien concret contre le terrorisme

S’exprimant samedi à Istanbul lors de la troisième édition du Sommet du partenariat Turquie-Afrique, le président nigérian Muhammadu Buhari, a appelé à ce que la réunion aboutisse à fournir un soutien concret pour vaincre le terrorisme et l’insurrection en Afrique.

Le sommet Afrique-Turquie a débuté vendredi à Istanbul avec la participation de plusieurs dizaines de ministre et de chefs de gouvernement africains, ainsi que de 16 chefs d’Etat du continent. Lors de son allocution samedi, le président nigérian qui a fait le déplacement, a évoqué la question de la sécurité et de l’insurrection djihadistes sur le continent, appelant à réfléchir à des solutions concrètes pour régler le problème.

Selon Buhari, le groupe terroriste Boko Haram, bien que fragmenté par des conflits internes et dégradé par les forces de défense nigérianes, est toujours actif et s’attaque à des cibles faciles, a rapporté l’assistant spécial principal du président pour les médias et la publicité, Garba Shehu. Il s’est félicité que le sommet convoqué par le président turc Recep Erdogan ait dûment pris en compte la question du terrorisme.

La question de la sécurité est un point très important de ce sommet Afrique-Turquie alors qu’Ankara envisage une percée sur le marché de l’armement en Afrique. La Turquie entend surtout proposer aux africains, sa technologie militaire dont entre autres, ses drones de combat et de surveillance. Ces appareils pourraient effectivement être d’un important appui aux forces militaires des pays du Sahel dans le cadre de la surveillance et de la reconnaissance.