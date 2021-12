« Si vous n’êtes pas vacciné, vous êtes un idiot, un irresponsable », l’ex Premier ministre Tony Blair

Tony Blair qualifie les anti-vaxx de « IDIOTS ». L’ancien Premier ministre accuse les personnes qui refusent le vaccin d’être plus qu’« irresponsables ». Il soutient également le « pari » de Boris Johnson de poursuivre les restrictions du plan B à l’approche du jour de Noël au milieu de la propagation de la variante Omicron.

L’ancien Premier ministre s’en est pris aux millions de personnes qui n’ont toujours pas reçu le premier vaccin contre cette maladie mortelle. M. Blair a déclaré au Times Radio : « Si vous n’êtes pas vacciné en ce moment et que vous êtes éligible et vous n’avez aucune raison de santé pour ne pas être vacciné, vous n’êtes pas seulement irresponsable, je veux dire, vous êtes un idiot. Je suis désolé, je veux dire, honnêtement, vous l’êtes. »

Plus de 106 000 cas en 24h, un record

Le Royaume-Uni a enregistré ce mercredi 106 122 nouveaux cas de coronavirus selon le bilan quotidien des autorités sanitaires, un nouveau record en pleine flambée due au variant Omicron. Le pays, figurant parmi les plus durement touchés dans le monde, déplore depuis le début de la pandémie 147 573 morts, dont 140 recensés ces dernières 24 heures. Plus de 11,6 millions de personnes y ont été testées positives depuis l’apparition du virus.

La semaine passée, le Premier ministre, Boris Johnson, avait prévenu : c’est un « raz de marée » et les chiffres donnent le tournis. Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’est dit « extrêmement » préoccupé par la propagation du nouveau variant, désormais dominant dans la capitale britannique. Mais pour les chercheurs, le pire reste encore à venir.

Vendredi, un groupe de scientifiques du gouvernement, SPI-M-O, qui relève du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a estimé que le nombre quotidien de contaminations pourrait atteindre entre 600.000 et 2 millions d’ici la fin du mois, si de nouvelles restrictions n’étaient pas mises en place immédiatement, rapporte le Guardian. Ils avertissent également, selon leur modélisation, que les hospitalisations pourraient culminer entre 3000 et 10.000 par jour, contre 900 en moyenne aujourd’hui, et les décès entre 600 et 6000 par jour.

Le gouvernement britannique a fait, lui, le choix d’imposer peu de restrictions : port du masque obligatoire, introduction des passeports vaccinaux dans les gros événements et boîtes de nuit, et travail à la maison recommandé. Face à la vague, Downing Street parie presque exclusivement sur la campagne vaccinale de la troisième dose, supposée assurer une protection correcte contre les infections à Omicron (jusqu’à 75 % contre les formes sévères). Une erreur, pour Michael Head, chercheur en santé mondiale à l’Université de Southampton. « Nous avons maintenant une épidémie incontrôlée au Royaume-Uni », a-t-il déclaré au Guardian. « Il est extrêmement logique pour la santé publique de mettre en œuvre maintenant de nouvelles restrictions », ajoute-t-il, ne voulant pas répéter les « erreurs du passé ».