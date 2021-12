« Si je suis en bonne santé, alors oui, je me représenterai”, Joe Biden ambitionne un nouveau mandat

Le président américain, Joe Biden, n’exclut pas une nouvelle candidature à la Maison Blanche à la fin de son mandat. Dans une interview accordée à ABC News, il s’est déclaré prêt à être candidat à la présidentielle de 2024 si son état de santé le lui permet.

Interrogé sur la chaîne de télévision ABC quant à son intention de concourir à sa réélection, Joe Biden n’a pas botté en touche la question à lui adresser. L’actuel chef d’Etat américain, n’a pas caché son intention de tenter une nouvelle aventure présidentielle en 2024.

« Ecoutez, j’ai un grand respect pour le destin. Le destin est intervenu dans ma vie de nombreuses fois. Si je suis dans l’état de santé dans lequel je me trouve actuellement, si je suis en bonne santé, alors je me représenterai », a déclaré le président démocrate. « Bien sûr. Pourquoi ne me présenterais-je pas contre Donald Trump s’il était candidat ? Cela augmenterait les chances que je me présente. », a répondu Joe Biden à la question du journaliste qui lui demandait s’il se représenterait si son adversaire est l’ancien président Donald Trump.

Joseph Robinette Biden, Jr, couramment appelé Joe Biden, né le 20 novembre 1942 à Scranton, est un homme d’État américain. 47ᵉ vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, il est le 46ᵉ président de la première puissance mondiale depuis 2021.