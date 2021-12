Sept casques bleus tués au Mali dans une attaque à la bombe

Au moins sept soldats de la mission des Nations Unies au Mali (Minusma), ont été tués dans une attaque à la bombe contre leur convoie dans la région nord du pays, rapporte la mission.

« Ce 8/12 (matinée), un convoi logistique de la Force MINUSMA allant de Douentza à Sévaré a heurté un Engin explosif improvisé (EEI) sur la RN16, dans la région de Bandiagara. Un 1er bilan fait état de 7 Casques bleus décédés et 3 grièvement blessés », a indiqué la mission onusienne dans un twitte. La Minusma indique qu’il s’agit d’un premier bilan et que les soldats blessés sont pris en charge médicalement.

L’attaque de mercredi a eu lieu sur la route nationale 16 dans la région de Bandiagara au nord du Mali, selon la mission. Cette région a été le théâtre d’une attaque il y a quelques jours où 31 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont pris d’assaut un bus de transport de passagers qui allaient dans un marché local.

L’annonce de l’attaque survient après que la Minusma a annoncé la mort lundi, d’un autre de ses éléments dans un hôpital à Dakar au Sénégal, après avoir été blessé dans une explosion au Mali. Le pays d’Afrique de l’ouest est en proie à une insurrection terroriste depuis plus d’une dizaine d’années et les efforts des armées malienne et française n’arrivent toujours pas à faire reculer la menace qui s’est rependue dans les autres pays du Sahel.