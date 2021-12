Sanctions contre Wagner: la Russie remonte les bretelles à l’UE et aux Etats-Unis

La diplomatie russe a été ferme sur sa fustigation des sanctions annoncées par l’Union Européenne contre la société militaire privée russe Wagner. Moscou a clairement exprimé son indignation contre lesdites sanctions et dénonce une jalousie occidentale.

Lundi 13 décembre, l’Union Européenne a entériné des sanctions contre la société militaire privée russe, Wagner et huit personnes ainsi que trois sociétés qui lui sont liées pour les «actions de déstabilisation» menées en Ukraine et dans plusieurs pays d’Afrique. L’organisation a aussi suspendu la formation de l’armée centrafricaine, en raison de la présence du groupe Wagner dans le pays.

Le groupe Wagner est accusé d’avoir « recruté, formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d’alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d’intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains », précise le communiqué, de l’UE.

Les sanctions européennes frappent le fondateur et commandant militaire du groupe Wagner, Dimitri Outkine, un ancien membre des forces spéciales russes, et plusieurs de ses collaborateurs dont Valery Zakharov, conseiller pour la sécurité du président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra. Sont également visés par cette mesure, Denis Kharitonov, chef militaire dans la région séparatiste du Donbass en Ukraine et Andreï Troshev, directeur général du groupe pour les opérations en Syrie.

USA félicite, la Russie condamne!

Les Etats-Unis ont félicité l’Union Européenne pour la prise des sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner. Mais à Moscou, la colère est à son comble.

Mardi, la Russie a condamné les sanctions de l’Union européenne contre le groupe paramilitaire Wagner. «L’hystérie qui s’est propagée en Occident autour de ce thème témoigne avant tout de la jalousie de certaines anciennes métropoles européennes à l’égard des États d’Afrique et du Moyen-Orient» dont elles ont été «forcées de reconnaître en leur temps la souveraineté et l’indépendance», a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires.