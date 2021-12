Russie: plusieurs morts dans une fusillade à Moscou, le tireur présumé arrêté

Deux personnes ont été tuées ce mardi, dans une fusillade en Russie. Le drame qui a eu lieu dans un centre administratif de Moscou, a également fait 3 blessés, dont une fille de 10 ans.

Un individu a ouvert le feu dans un centre administratif de Moscou et a fait plusieurs victimes, avant d’être arrêté par la police. « Une tragédie a eu lieu. Après une fusillade déclenchée par une personne non identifiée, deux personnes sont mortes et trois ont été blessées. Le tueur a été arrêté», a écrit Sergueï Sobianine sur son compte Twitter. «Les médecins font tout leur possible pour aider les blessés», a-t-il ajouté.

Le centre administratif dans lequel la fusillade a eu lieu, est situé dans le sud-est de Moscou, dans le quartier de Riazanski. Une enquête a été ouverte pour meurtres, ont indiqué les autorités. Selon une porte-parole du ministère russe de l’Intérieur, Irina Volk, l’assaillant est «un Moscovite de 45 ans» qui a été rattrapé et mis «hors d’état de nuire» par un fonctionnaire présent sur place.

En Russie, plusieurs fusillades ont été enregistrées ces dernières années. Souvent, elles ont eu lieu dans les écoles. Fin septembre, 6 personnes ont été tuées et 18 autres ont été blessées lors d’une fusillade menée par un étudiant de 18 ans.