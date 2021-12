Russie-Inde: en quête d’allié, Poutine signe des accords commerciaux et d’armements à New Delhi

Vladimir Poutine s’est rendu en Inde, lundi. La visite du président russe à New Delhi est centrée sur l’énergie et la défense, avec l’annonce de la livraison de batteries de missiles sophistiqués.

C’était une rencontre hautement symbolique. Vladimir Poutine est arrivé en Inde, lundi, et a été accueilli par le Premier ministre indien, Narendra Modi. L’objectif de la visite de Poutine à New Delhi est de renforcer les liens avec l’Inde, un allié de longue date aujourd’hui courtisé par les Etats-Unis.

“Au cours des dernières décennies, le monde a été témoin de nombreux changements fondamentaux et différents types d’équations géopolitiques ont émergé, mais l’amitié de l’Inde et de la Russie est restée constante”, a déclaré Modi avant sa rencontre avec Poutine. La Russie a commencé à fournir à l’Inde ces systèmes de défense antiaérienne longue portée S-400, a annoncé la diplomatie indienne.

“Nous percevons l’Inde comme une grande puissance, une nation amie et un ami éprouvé“, a déclaré Poutine dans la capitale indienne aux côtés de Narenda Modi.

Un accord décennal de coopération militaire et un contrat pétrolier ont été signés lors de la rencontre de Poutine et Modi. Le géant russe de l’énergie Rosneft, dont le patron Igor Setchine était dans la délégation, a annoncé dans un communiqué qu’il allait livrer à l’Inde jusqu’à deux millions de tonnes de pétrole via le terminal de Novorossiïsk sur la mer Noire.