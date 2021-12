Roumanie: 2 millions de dollars de gazole volés sur une base militaire américaine

Depuis fin novembre, une affaire de vol de 2 millions de dollars de gazole sur une base américaine en Roumanie défraie la chronique. Plusieurs personnes ont été auditionnées, la police roumaine mène l’enquête.

«Plusieurs personnes ont mis en place en 2017 un groupe criminel organisé avec pour but de soustraire du combustible liquide appartenant au gouvernement américain», a annoncé le parquet anti-mafia (DIICOT) dans un communiqué. « Sous la coordination du chef du groupe, ses membres (…) ont volé des quantités de carburant diesel des générateurs qui desservent certaines zones de la base militaire américaine, avec des dommages estimés par la partie lésée, le gouvernement fédéral américain, à 2 millions de dollars », a déclaré le ministre roumains de la Défense du pays, Vasile Dincu.

Les procureurs roumains ont annoncé fin novembre, avoir auditionné sept personnes soupçonnées dans cette affaire. Les sept suspects étaient des locaux employés à la base par une société chargée de la gestion des générateurs. « Nous soutenons et coopérons pleinement avec nos partenaires et responsables roumains au cours de cette enquête, et nous apprécions leurs efforts », a déclaré Vonnie Wright, porte-parole du 21th Theatre Sustainment Command.

Les faits se sont déroulés sur la base militaire de Mihail Kogalniceanu, ainsi que dans d’autres zones destinées à accueillir des exercices militaires. Mihail Kogalniceanu avait été utilisé comme base arrière et de soutien par l’armée américaine en 2003, pendant la guerre en Irak, avant d’accueillir, à partir de 2014, un centre de transit militaire lors du retrait des soldats américains d’Afghanistan, ainsi que de nombreux exercices militaires conjoints.