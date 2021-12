« Rien n’arrêtera la marche du Bénin vers le progrès », Me Jacques Migan après la décision du MCC

A travers un communiqué du 14 décembre 2021, le Conseil d’Administration de Millennium Challenge Corporation a déclaré que « le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Bénin » ont tous été retenus « comme éligibles pour des accords de subvention en vue du 3è compact du MCC. Seulement, la part du Bénin a été drastiquement réduite du fait de son recul démocratique. Mais pour Me Jacques Migan, subvention du MCC ou pas, le Bénin n’arrêtera pas sa marche vers le progrès.

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Jacques Migan s’est prononcé sur le communiqué du Conseil d’Administration du Millennium Challenge Corporation annonçant la réduction des subventions accordées au Bénin au titre du troisième compact de MCC. Appréciant la décision des Etats-Unis, l’acteur politique membre fondateur du parti Bloc Républicain et soutien du chef de l’Etat a indiqué qu’il s’agit d’une décision prise par l’Etat américain sous le coup de l’émotion. Mais pour lui, cette décision du conseil d’administration du MCC n’arrêtera pas le Bénin dans sa marche vers l’émergence.

« Rien n’ arrêtera la marche du Bénin vers le progrès, cette décision est une rupture de l’égalité des chances de développement des peuples« , a fait savoir Me Jacques Migan dans une interview.

Pour Me Jacques Migan, l’argent du MCC provient du contribuable américain et le conseil d’administration du MCC est libre de le répartir comme bon lui semble, poursuit le juriste qui précise que depuis 5 ans, le Bénin a une signature très crédible et très respectée dans les milieux financiers internationaux. A le croire, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a développé une capacité extraordinaire de mobilisation de ressources pour financer le développement du Bénin et n’a pas fait des dons du MCC, une source absolue et unique de financement du PAG.

Le gouvernement de la rupture n’est pas tributaire du MCC

Avant Me Jacques Migan, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato avait déjà mentionné que la réalisation des grands projets du programme d’action du gouvernement n’est pas tributaire du troisième compact du MCC.

Questionné en effet le 17 Septembre dernier à la salle fleuve jaune du ministère des affaires étrangères sur la chance du Bénin d’obtenir le compact 3 du MCC pour poursuivre l’extension et la densification de l’énergie électrique, Josée Didier Tonato a affirmé que « compact 3 » ou pas, « on aura l’énergie électrique ».

Une réponse du ministre chargé du cadre de vie qui semble dire que le gouvernement du président Patrice Talon a déjà pris toutes ses dispositions pour mettre en œuvre son programme d’action et réaliser les grands projets inscrits dans les projets prioritaires que pourrait soutenir le MCC.

Il faut préciser que grâce au compact 2, le Bénin a pu étendre son réseau électrique pour se rapprocher de l’objectif du gouvernement qui rêve pour le pays, une autonomisation énergétique d’ici 2023. Le gouvernement par anticipation donc avait certainement pris des dispositions pour la mobilisation de ressources parallèles au cas où le pays ne serait pas éligible pour un autre compact.