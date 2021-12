Renforcement des relations bilatérales: Poutine et Erdogan se sont téléphonés

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a échangé par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour le renforcement de leurs relations bilatérales, a annoncé ce vendredi, un communiqué du département de la communication de la Présidence turque.

La Russie et la Turquie veulent renforcer davantage leurs coopérations. Ce vendredi, les chefs d’Etat des deux pays se sont entretenus par voie électronique. L’entretien, selon le département de la communication de la Présidence turque, a porté sur la coopération bilatérale et des questions régionales, au premier rang desquelles, les développements entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et évoqué les dossiers de la Syrie, de la Libye et de l’Ukraine.

Les relations entre Turquie et Russie ont déjà failli connaître l’abime. En 2015, un avion russe était abattu par deux chasseurs turcs à la frontière turco-syrienne. Les deux puissances étaient passées proche de l’escalade. Mais ces derniers mois, les relations entre les deux pays se sont renforcées.