Réforme de la facture normalisé et augmentation des prix, la DGI avertis les commerçants trop cupides

Alors que les commerçants et autres opérateurs économiques augmentent les prix de leurs produits même en les surtaxant parfois, tout en mettant en cause l’augmentation des taxes par l’Etat, le directeur général adjoint des impôts met en garde contre ces pratiques et appelle les commerçants à se ressaisir.

Certains commerçants en quête de profit surélevé, décident d’augmenter de façon unilatérale les prix de leurs produits au grand-âme des consommateurs qui en font les frais. Une pratique qui exaspère les populations qui ont souvent crié leur détresse sans que rien ne se fasse pour régler le problème. Pour se justifier, les opérateurs économiques mettent en cause la réforme de la facture normalisée et autres supposées taxes qu’ils seraient amenés à payer.

Interpellé sur la question sur l’émission matinale Actu Matin de Canal3 Bénin, le directeur général adjoint des Impôts Justin Agbikossi, a clairement indiqué que « la réforme des factures normalisées n’induit aucune charge supplémentaire ». Il soutien après cette déclaration que « ce sont des chefs d’entreprise indélicats qui utilisent ce prétexte pour escroquer les consommateurs ». Il va sans dire que l’augmentation des prix des produits et denrées n’est autre que le seul fait de la cupidité des opérateurs économiques.

Le numéro 2 des impôts a appelé les consommateurs à faire preuve de beaucoup de vigilance face à cette nouvelle forme d’arnaque de la part de commerçants. Agbikossi a également mis en garde les commerçants indélicats contre les représailles liées à cette attitude. Il a assuré que les dispositions sont prises pour mettre fin à cette pratique visant à discréditer la réforme de la facture normalisée. Le DGAI a invité la population à dénoncer ces comportements à travers une application dénommée MECeF Bénin (téléchargeable sur Playstore).

Avantage Facture normalisée Entreprise, Etat, Consommateurs

Selon ce qui est dit par le directeur adjoint des impôts, la réforme de la facture normalisée est bénéfique pour tous. Il assure que cela permet au consommateur de contribuer véritablement au développement du pays tout en sachant que sa contribution est effectivement versée dans les caisses de l’Etat. Aussi, le consommateur, selon Justin Agbikossi, pourra désormais détenir la preuve de l’acquisition de façon licite d’un ou des biens et services.

En ce qui concerne les entreprises et l’Etat, le responsable des impôts assure que « l’adoption de la facture normalisée améliore la gouvernance financière et renforce la sécurité juridique des transactions des entreprises. Elle contribue à rendre plus attractif l’environnement des affaires et accompagner les chefs d’entreprise dans leur responsabilité civile qu’est la création d’emplois et de richesses ».

« En outre pour l’Etat, cette approche sécurise la TVA payée par les consommateurs, accompagne la bonne gouvernance des entreprises, assainit le jeu de la concurrence entre contribuables, améliore les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, etc. Tout ceci permet à l’Etat de mobiliser des ressources conséquentes pour son développement », a-t-il laissé entendre. Il va sans dire que la réforme de la facture normalisée est bénéfique à tous les niveaux de la société.