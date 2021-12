Reckya Madougou:  » jusqu’à la veille de mon dépôt de candidature, j’échangeais avec Patrice Talon »

Convoquée à la barre, la principale accusé, Reckya Madougou qui rejette toutes les charges portées sur elle reconnait avoir remis 15 Millions à Georges Saka pour mobiliser les militants et organiser sa campagne. La candidate recalée des démocrates affirme par ailleurs que le montage est mal ficelé car la première personne qui va rigoler de cette affaire, c’est Charles Toko lui-même du fait de la proximité qu’elle a avec lui.

Pour Reckya Madougou, Charles Toko a été mal choisi dans ce dossier. « C’est la personnalité politique dont je suis la plus proche dans le régime de la rupture. Charles Toko me taquinait même sur ma candidature, pourquoi je dois assassiner Charles Toko? », s’est demandée Reckya Madougou.

Reckya Madougou échangeait avec Patrice Talon sur sa candidature…

A la barre, la candidate des démocrates a également affirmé qu’elle était sûre d’obtenir les parrainages jusqu’à la veille du dépôt des dossiers de candidature. « Jusqu’à la veille de mon dépôt de candidature, j’échangeais avec Patrice Talon », a aussi affirmé Reckya Madougou qui se dit avoir été kidnappé et son téléphone mis sous scellé. « Plus tard, j’ai revu mon téléphone, je ne le reconnaissais plus. Lorsque les données ont été extraites de mon téléphone, je n’étais pas présente et le contradictoire n’a pas été fait », déplore t-elle.