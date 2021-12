RDC: un ressortissant belge et plusieurs autres personnes tués dans un crash d’avion

Au moins trois personnes sont mortes dans un accident d’avion dans la province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré jeudi, le ministre provincial des Transports.

Selon des informations rapportées par les médias, un petit avion de ligne de Malu Aviation, qui était en partance pour Shabunda dans la province du Sud-Kivu après avoir décollé de la ville de Goma, s’est écrasé dans le village de Keisha, à environ 15 km du siège territorial de Shabunda. L’appareil transportait au moins six personnes et, selon le ministre provincial des Transports, Mathieu Malumbi, trois des passagers sont morts.

Les services d’urgence ont été dépêchés sur le site pour localiser les survivants et déterminer la cause de l’accident, a-t-il déclaré. Cependant, dans un autre commentaire, cité par l’agence de presse Reuters, l’administrateur de Shabunda, Kashombana Bin Sale, a déclaré que cinq personnes dont le pilote belge se trouvaient à bord de l’avion et sont toutes décédées dans l’accident.

« Nous avons envoyé une équipe dans le village de Keisha où nous avons appris que l’accident avait eu lieu », a déclaré Sale. « À leur retour, ils nous ont informés que l’avion avait été incendié et que cinq personnes à bord étaient mortes », a-t-il ajouté.

Selon le site Web de Malu Aviation, il propose des vols cargo et charter dans la région. Les accidents d’avion ne sont pas rares en RDC, bien que les vols soient toujours considérés comme plus sûrs que les voyages par voie terrestre car la région abrite de nombreux groupes armés. Au moins 27 personnes ont été tuées en 2019 lorsqu’un petit avion s’est écrasé sur une partie densément peuplée de Goma.