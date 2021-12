RDC: plusieurs rebelles capturés et des otages libérés lors de l’offensive conjointe avec l’Ouganda

Après l’offensive conjointe lancée par les forces congolaises et ougandaises contre les rebelles ADF dans l’est de la RDC, les deux forces ont rapporté samedi, que des dizaines de rebelles ont été capturées et que plusieurs otages libérés.

Dans un communiqué conjoint samedi, l’armée a fait un léger bilan de l’offensive lancée contre les ADF dans l’est de la RDC et a fait état de ce qu’aucun membre des armées congolaise et ougandaise n’a été tué au cours de l’opération. Par ailleurs, l’armée annonce avoir capturé 34 rebelles de l’ADF, libéré 31 otages congolais et détruit quatre camps ennemis dans des « résultats préliminaires ». « Depuis le lancement des opérations contre les terroristes des ADF et leurs forces auxiliaires locales, la situation reste calme sur le terrain », ajoute le communiqué.

Il s’agit d’un premier bilan après le lancement de cette opération il y a un peu plus d’une semaine. Pour rappel, l’Ouganda et la RDC ont lancé des frappes d’artillerie et aériennes le 30 novembre contre les Forces démocratiques alliées, un groupe accusé d’attaques terroristes dans la capitale ougandaise et de massacres réguliers dans l’est de la RD Congo. Lors de cette opération, les troupes ougandaises ont été autorisées à entrer sur le territoire congolais.

L’annonce de l’armée de la libération de plusieurs otages intervient alors que le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré samedi que deux de ses travailleurs enlevés dans l’est de la RDC le mois dernier avaient été libérés. Des hommes armés d’un groupe non identifié ont enlevé les ingénieurs de la Croix-Rouge le 30 novembre près du parc national des Virunga, mais les circonstances de leur libération ne sont pas claires.

« Nous sommes soulagés du retour de nos collègues et nous sommes ravis qu’ils puissent rejoindre leurs familles. C’est la fin de leur calvaire », a déclaré à l’AFP Rachel Bernhard, chef de la délégation de la Croix-Rouge en RDC. « Cet enlèvement et toute attaque contre le personnel humanitaire peuvent mettre en danger les activités visant à aider les communautés déjà gravement touchées par le conflit », a-t-elle indiqué.

Le groupe État islamique a revendiqué l’ADF, qui opère dans l’est de la RDC en proie au conflit depuis le milieu des années 1990, en tant que filiale. De nombreux autres groupes armés sont également basés dans la région. L’Église catholique de la RD Congo affirme que les ADF ont tué environ 6 000 civils depuis 2013. En mars, les États-Unis ont inscrit l’ADF sur leur liste des organisations « terroristes » liées à l’EI.