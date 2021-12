RDC: encore une nouvelle évasion de prisonniers dans la province du Kongo Central

Une évasion spectaculaire a eu lieu mercredi en République démocratique du Congo (RDC) dans la province du Kongo Central, ont annoncé jeudi, les autorités du pays.

Selon les informations rapportées par le maire de Boma Marie José Niongo Nsuami, 40 prisonniers de la prison de de Boma dans le Kongo central en RDC, se sont fait la malle en profitant d’une veillée funèbre mercredi soir qui a été organisée près de la prison.

« Il y a eu une veillée funèbre de l’ancien directeur de la prison organisée non loin de la prison. Avec tout ce bruit de musique, les prisonniers en ont profité pour s’évader. S’il n’y avait pas eu de musique, la police et les gardes militaires auraient pu s’en rendre compte », a déclaré Nsuami aux journalistes. Il ajoute que « parmi ces évadés, huit ont été de nouveau arrêtés tandis qu’un a été abattu en fuite. »

Cette nouvelle évasion survenue dans la même province vient ainsi mettre en évidence le caractère mal sécurisé des prisons de la région. Plus tôt, plus de 200 détenus ont réussi à s’évader de la prison centrale de Matadi dans la même province. La prison de Boma a été construite en 1905 et est dans un état délabré avec des conditions de détention inhumaines.