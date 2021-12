RDC: 6 morts dans une explosion à Béni

Une explosion à la bombe a fait plus de 5 morts dans la soirée du samedi 25 décembre, en pleine fête de Noel, dans la localité de Béni, en République Démocratique du Congo (RDC).

Un kamikaze a tué au moins six personnes en faisant exploser sa bombe samedi, dans un restaurant à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). « Le kamikaze, empêché par les vigiles d’accéder au bar bondé de clients, a activé la bombe à l’entrée. Le bilan encore provisoire fait état de six morts, dont le kamikaze, et 13 blessés admis dans les hôpitaux », a écrit le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, dans un communiqué attribuant l’attaque aux ADF.

« Parmi les blessés se trouvent les deux bourgmestres adjoints des communes de Mulekera et de Ruwenzori », a-t-elle ajouté, indiquant que « les terroristes ADF aux abois ont actionné leurs cellules dormantes dans la ville de Beni en vue de déclencher des actions contre les paisibles citoyens ».

« J’étais assis là. Il y avait une moto en stationnement. Subitement, la moto est partie en trombe, puis il y a eu un bruit assourdissant », a témoigné auprès de l’AFP Nicolas Ekila, animateur d’une radio de Beni.

A Béni, ville située à l’est de la République démocratique du Congo, les armées congolaise et ougandaise traquent les rebelles du groupe Forces démocratiques alliées (ADF). La situation sécuritaire dans cette ville est très critique. Depuis plus de 5 mois, l’Etat congolais a instauré l’état de siège dans les Province de l’Ituri et Kivu. Mais les fruits peinent à tenir la promesse des fleurs.