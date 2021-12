Procès Reckya Madougou: l’accusé a le soutien du président de son parti politique

Le président du parti « Les Démocrates », Eric Houndété à travers un message apporte son soutien à Reckya Madougou dont le procès s’ouvre ce vendredi 10 Décembre 2021 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto Novo.

Dans son message de soutien qui est en même temps celui du parti « Les Démocrates », l’ancien vice-président de l’assemblée nationale affirme que depuis l’arrestation de leur candidate, tout a été mis en œuvre pour la garder éloigner de tous ses proches.

A lire aussi: Bénin: fin de la session budgétaire avec le vote d’une loi de finance de 2.541,203 milliards de FCFA

« Depuis le 3 Mars, date de ton arrestation, tous nos efforts pour rester plus près de toi sont restés vains. c’est de la même manière que tu as été éloignée de tes enfants, de tes parents, de tes amis et sympathisants« , indique-t-il dans son message.

Pour Eric Houndété, à l’issue du procès de Joël Aïvo, il y a des raisons de céder au défaitisme et à la fatalité. « Mais rien ne vaut le combat et le combat juste. Je te sais capable de grandeur et de courage en ce jour où nous espérons ta libération au terme de ce procès, j’invoque le puissant nom de Dieu le plus grand juge de toucher les cœurs des membres de la cour et de leur ouvrir les yeux afin qu’enfin, ils disent le droit« , affirme-t-il dans son message.

L’ancien député salut également tous les avocats qui se sont mobilisés pour la cause de l’ancien ministre Reckya Madougou et précise qu’à travers ce procès, c’est la crédibilité de la justice béninoise qui se joue une fois encore.