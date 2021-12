Procès Madougou: le compte à rebours est lancé, un collège de 10 avocats pour sa défense

L’ancien ministre de la justice sous le président Boni Yayi et candidate recallée du parti “Les Démocrates”, Reckya Madougou pour ne pas la nommer est attendue, vendredi 10 Décembre, à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme où s’ouvre son procès.

Poursuivie pour financement du terrorisme, l’ex conseillère spéciale à la microfinance du président Faure Gnassingbé et candidate recallée à la dernière élection présidentielle au Bénin, sera fixée sur son sort à l’issue d’un procès qui s’annonce palpitant et qui s’ouvre ce vendredi à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

La patronne de la “Team RM“, le réseau de think & do tanks de Réflexions et Méthodes sera entourée à l’occasion d’un collège d’une dizaine d’avocats. On note sur la liste, la présence de l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Robert Dossou, Me Renaud Agbodjo, Me Théodore Zinflou, Me Victorien Fadé, Me Nadine Sakponou… La présence du français Me Antoine Vey est également annoncée.

La journée de demain s’annonce donc longue aussi bien pour Reckya Madougou, ses conseils, sa familles et ses soutiens. L’issus de ce procès reste incertain. Dans l’opinion, la thèse de la condamnation est déjà fortement partagée. Les avocats de Reckya Madougou pourront -ils faire pencher la balance du côté de leur cliente dont le procureur spécial reste certain de la culpabilité? Les heures à suivre nous édifierons.

Les raisons de l’arrestation de Madougou, selon Mario Mètonou

Arrêtée à l’issue d’un meeting commun avec Joël Aïvo, l’ex-ministre de Thomas Boni Yayi est en effet poursuivie dans le cadre d’une affaire de tentative de déstabilisation du processus électoral d’Avril 2021. Le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou lors d’une déclaration de presse, affirme que l’accusé a «formé le dessein de perturber le scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur ».

Lors d’une récente déclaration suite au renvoi du dossier en jugement, l’un des avocats de l’accusé, Me Renaud Agbodjo a exprimé des inquiétudes sur le procès qui s’annonce mais précise que le collège d’avocats va s’atteler à préparer la défense de l’accusée.