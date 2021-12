Prix d’excellence de la CEDEAO: le béninois Basile Kounouhewa récompensé

Le béninois Basile Kounouhewa a été honoré à la 60è session de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja, au Nigéria, le dimanche 12 décembre 2021. Il a recu des mains du président en exercice de l’organisation et président du Ghana, Nana Akufo-Addo, le prix d’excellence 2020 de la CEDEAO, dans la catégorie Science et Technologie.

Réunis en session dimanche, les dirigeants de l’espace CEDEAO n’ont pas seulement examiné la situation politique au Mali et en Guinée. De nombreuses autres activités ont été entreprises comme la remise des prix aux méritants de différents pays de la sous-région. Entre autres, le prix d’excellence destiné aux citoyens méritants de la communauté a été décerné à la libérienne, Leymah Gbowee, pour sa contribution à la paix dans son pays durant la guerre de 2003.

Au cours de cette 60ème session ordinaire, le Bénin a été honoré à travers la personne du Professeur Basile Kounouhewa, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Techniques de l’Université d’Abomey-Calavi pour la cabine de désinfection qu’il a inventée pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Le Professeur Kounouhewa a décroché le prix d’Excellence 2020 de la CEDEAO, dans la catégorie Science et Technologie.

Le prix d’excellence de la CEDEAO a pour but de promouvoir l’excellence et le mérite de personnes physiques ou morales qui, à travers leurs actions, initiatives et créativités, services, ont immensément contribué à promouvoir l’intégration régionale, la paix et le développement socio-économique de la région CEDEAO.