Parlement de la CEDEAO: Thomas Yombo et Arifari Bako remplacent Jacques Yampabou et Nazaire Sado

L’Assemblée nationale du Bénin a de nouveaux représentants au sein du Parlement de la CEDEAO. Après la démission des députés Jacques Yampabou et Nazaire Sado, Thomas Yombo et Nassirou Bako-Arifari ont été désignés ce jeudi 16 décembre 2021 pour les remplacer.

Les députés Thomas Yombo et Nassirou Bako-Arifari sont les nouveaux représentants du Bénin au Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « A la faveur de sa séance plénière tenue ce jour, l’Assemblée nationale a procédé à la désignation des députés Thomas Yombo et Arifari Bako pour siéger respectivement au Parlement panafricain et au Parlement de la CEDEAO en lieu et place des démissionnaires Jacques Yampabou et Nazaire Sado », informe Louis Vlavonou.

Créé en 2006, le Parlement de la CEDEAO est constitué des représentants des pays membres. Appelés parlementaires régionaux, ils sont chargés de promulguer des lois uniformes et des législations rigoureuses qui permettent la création d’une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance.