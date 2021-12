Ouganda: la police et l’armée encerclent le domicile de l’opposant Bobi Wine

Les forces de police et l’armée ougandaises ont encerclé mardi matin, le domicile de l’opposant et ancien candidat à l’élection présidentielle dernière, Robert Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobi Wine. Il devait visiter le district de Kayunga, dans le centre de l’Ouganda.

L’opposant ougandais Bobi Wine a encore des problèmes avec les forces de sécurité ougandaises. Mardi, un détachement de l’armée et des policiers ont pris d’assaut son domicile et l’on encercler, empêchant les entrées et les sorties. Une situation qui intervient alors que l’homme politique avait prévu organiser des réunions de campagne pour le candidat de son parti lors de l’élection partielle du président du district de Kayunga.

Selon un rapport du média en ligne The East African, des agents de sécurité ont installé des barrages routiers sur toutes les routes à proximité du domicile du leader de la Plateforme de l’unité nationale (NUP) à Magere, dans le district de Wakiso.

« Ce matin, avant ma visite prévue dans le district de Kayunga pour faire campagne pour notre porte-drapeau, la police et l’armée se sont déployées pendant la nuit autour de ma maison dans une tentative apparente de m’empêcher de partir. Le régime lâche est en train de disparaître. Une question de temps », a tweeté Kyagulanyi mardi matin.

Bobi Wine, une star de la pop musique en Ouganda, qui s’est converti en politicien, est le principal opposant du président Yoweri Museveni. Il est presque régulièrement harcelé par la police à chacun de ses mouvements. L’homme a été pratiquement empêché de faire campagne lors de l’élection présidentielle l’année dernière qui a vu le président Museveni remporter un nouveau mandat à la tête du pays.