Nouvel an 2022 : le message de vœux du DG CNSS, Apollinaire A. CADÈTE TCHINTCHIN

Chers usagers-clients de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à l’orée de cette nouvelle année, je voudrais au nom du personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et en mon nom, vous adresser mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité. Que 2022 soit l’année du plein accomplissement de tous vos projets et porteuse d’heureuses perspectives pour tous.

L’année 2021 s’achève avec la prise du décret de coordination entre le régime de sécurité sociale géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et celui du Fonds National des Retraites du Bénin. Cet important instrument va permettre de sauvegarder les droits acquis par les assurés sous les deux régimes.

L’année 2021 a été, également, marquée par des avancées notables dans le processus de transformation digitale en cours à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L’application mobile « CNSS MI TON » a été mise à disposition pour vous informer sur l’ensemble des prestations du régime général de sécurité sociale.

Aussi, E-attestation est -elle devenue une réalité sur le portail des services publics. Elle permet d’obtenir les attestations d’immatriculation et de versement des cotisations en ligne.

Le cap sera maintenu avec la mise à disposition incessamment d’une application web pour vous faciliter l’accomplissement des formalités administratives auprès de la CNSS sans déplacement. Notre crédo irréversible, comme vous le savez, chers usagers-clients de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, est l’amélioration continue de la qualité du service des prestations aux assurés sociaux.

Votre soutien nous sera d’un précieux secours dans la conduite des différentes réformes engagées.

Bonne et heureuse année 2022 !

La CNSS, l’assurance d’une meilleure protection pour la vie !